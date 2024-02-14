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Во Франции вооруженный мужчина ранил сотрудницу полиции прямо в комиссариате

Во Франции вооруженный мужчина ранил сотрудницу полиции прямо в комиссариате Вооруженный ножом преступник напал на сотрудницу полиции в комиссариате коммуны Ла-Рошель на юго-западе Франции.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 03:08
Во Франции вооруженный мужчина ранил сотрудницу полиции прямо в комиссариате

Вооруженный ножом преступник напал на сотрудницу полиции в комиссариате коммуны Ла-Рошель на юго-западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен на своей странице в соцсети X.

"Выражаю поддержку сотруднице полиции, на которую было совершено нападение в холле комиссариата Ла-Рошель. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу" - написал глава ведомства.

По данным газеты Le Figaro, мужчина, являющийся гражданином Франции, явился в полицейское отделение под предлогом подачи жалобы. Вскоре после прибытия в здание он набросился с ножом на офицера полиции, поранив ей руку. Нападавший был нейтрализован электрошокером.

В прокуратуре отметили, что злоумышленник ранее не был известен службам правопорядка и не делал никаких заявлений. Расследование поручено управлению по организованной преступности.

Профсоюзные организации осудили недостаточный уровень безопасности в полицейских участках.

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