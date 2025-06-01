Во Франции водитель автомобиля въехал в толпу футбольных фанатов

На юго-востоке Франции мужчина въехал на автомобиле в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу команды «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

На юго-востоке Франции мужчина въехал на автомобиле в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу команды «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Гренобль. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что все пострадавшие были членами одной семьи. Полицейские задержали и арестовали водителя.

По данным источника, знакомого с расследованием этого происшествия, пока ничто не указывает на то, что мужчина намеренно въехал в людей.