Во Франции во время крушения вертолета погибли три спасателя

Трое спасателей, занимавшихся борьбой с последствиями наводнения на юго-востоке Франции, погибли в результате крушения вертолета сил гражданской безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел страны.

Отмечается, что связь с вертолетом пропала еще накануне вечером, когда воздушное средство направлялось в аэропорт, расположенный в департаменте Вар, для завершения поисково-спасательной операции.

"Несмотря на использование серьезных средств для поиска, три пассажира вертолета были обнаружены мертвыми в 01:30 в понедельник (04:30 по Баку) в районе коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон)", - говорится в тексте заявления. Причины произошедшего пока неясны, проводится расследование.

Глава МВД Кристоф Кастанер и госсекретарь при ведомстве Лоран Нуньес отметили храбрость и особую приверженность делу погибших спасателей.

Отметим, что во Франции сегодня отменили "красный" уровень погодной опасности, введенный из-за мощного паводка на юго-востоке страны.