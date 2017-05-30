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    Во Франции во время антитеррористической операции задержаны шесть человек

    Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Шесть человек задержаны в ходе антитеррористической операции, проведенной французской полицией, передает Report со ссылкой на местный телеканала BFMTV.

    Как сообщают полицейские источники, операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо на юго-западе страны.

    "Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.

    Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков-радикалов.

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