Во Франции во время антитеррористической операции задержаны шесть человек

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Шесть человек задержаны в ходе антитеррористической операции, проведенной французской полицией, передает Report со ссылкой на местный телеканала BFMTV.

Как сообщают полицейские источники, операция проводилась по запросу прокуратуры в парижском районе Иль-де-Франс, а также в городе Бордо на юго-западе страны.

"Задержаны четверо мужчин и две женщины", - уточнил телеканал.

Один из задержанных - 48 летний мужчина, который ранее в течение восьми лет находился в американской спецтюрьме в Гуантанамо, созданной для содержания особо опасных боевиков-радикалов.