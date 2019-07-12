Во Франции во время акций "желтых жилетов" были ранены 550 жандармов

Манифестации "желтых жилетов", проходящие во Франции с ноября прошлого года, привели к травмам 550 сотрудников жандармерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор французской жандармерии генерал Ришар Лизюре.

"Ранения различной степени тяжести получили в ходе действий по наведению порядка 550 жандармов. Это показатель того, насколько сильными проявлениями насилия сопровождаются эти манифестации. Причем такая ситуация сложилась с самого начала массовых выступлений протеста", - заявил Р.Лизюре.

В то же время он оправдал широкое применение жандармерией и полицией спецружей, стреляющих крупнокалиберными резиновыми пулями - "это необходимо в частности для того, чтобы защитить самих сотрудников, подвергающихся нападениям".

Напомним, что акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.