Во Франции вызывают в суд бывшего кандидата в президенты

Лидер партии "Непокорившаяся Франция", кандидат в президенты Франции на выборах 2017 года Жан-Люк Меланшон обвиняется в запугивании должностных лиц и неповиновении властям. Как сообщает Report со ссылкой на Express, cкоро политик предстанет перед судом.

Заседание назначено на сентябрь. Кроме экс-кандидата перед судом предстанут депутаты Нацассамблеи Алексис Корбьер и Бастьен Лашо, пресс-секретарь "Непокорившейся Франции" Мюриэль Розенфельд и евродепутат Мануэль Бомпар.

В своём аккаунте в "Твиттере" Меланшон прокомментировал происходящее. По его словам, повестки в суд он не получал - и потому с иронией отозвался о статье в СМИ.

“Сейчас [газета] объявила, что в сентябре мы предстанем перед судом. Без сомнения, правоохранители нас тоже об этом проинформируют. Если им позволит Express”,- иронизирует Меланшон.

Политик привлёк к себе внимание прокуратуры после инцидента в октябре 2018 года. Тогда в штаб-квартире "Непокорившейся Франции" проходил обыск, в ходе которого политик толкнул прокурора. Конфликт попал на видео.