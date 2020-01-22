Во Франции в знак протеста против реформ остановили ГЭС

Самая мощная гидроэлектростанция Франции Grand'Maison, находящаяся на юго-востоке страны, остановлена в знак протеста против предложенной властями пенсионной реформы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Работа расположенной в департаменте Изер ГЭС была прекращена накануне поздно вечером.

Инициатором подобного шага стал профсоюз CGT, который в ходе бастующих сотрудников ГЭС, принял решение о приостановке станции в качестве протеста против пенсионной реформы.

Проектная мощность данной ГЭС составляет 1800 мегаватт, то есть 9% от мощности всех ГЭС, эксплуатируемых во Франции компанией Électricité de France (EDF).

Напомним, что в конце прошлого года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Проект закона о пенсионной реформе будет внесён на рассмотрение французского парламента в феврале.