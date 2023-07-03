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Во Франции в воскресенье задержали почти 50 участников беспорядков

Во Франции в воскресенье задержали почти 50 участников беспорядков Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, в некоторых городах фиксируются небольшие инциденты и стычки агрессивно настроенных граждан с правоохранителями.
Другие страны
3 июля 2023 г. 04:43
Во Франции в воскресенье задержали почти 50 участников беспорядков

Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, в некоторых городах фиксируются небольшие инциденты и стычки агрессивно настроенных граждан с правоохранителями.

Как передает Report, об этом сообщает газета L'Est Republicain.

Отмечается, что воскресный вечер проходит заметно спокойнее, чем последние дни, когда по всей стране происходили погромы и грабежи. В Лионе и Марселе ситуация на улицах относительно спокойная, телеканалы транслируют кадры с присутствием большого количества полицейских и жандармов, в том числе на бронетехнике.

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Версия на азербайджанском языке Fransada ötən gün 50-yə yaxın iğtişaşçı həbs edilib

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