Во Франции в воскресенье задержали почти 50 участников беспорядков

Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, в некоторых городах фиксируются небольшие инциденты и стычки агрессивно настроенных граждан с правоохранителями.

Полицейские и жандармы задержали 49 человек во Франции в воскресенье, в некоторых городах фиксируются небольшие инциденты и стычки агрессивно настроенных граждан с правоохранителями.

Как передает Report, об этом сообщает газета L'Est Republicain.

Отмечается, что воскресный вечер проходит заметно спокойнее, чем последние дни, когда по всей стране происходили погромы и грабежи. В Лионе и Марселе ситуация на улицах относительно спокойная, телеканалы транслируют кадры с присутствием большого количества полицейских и жандармов, в том числе на бронетехнике.