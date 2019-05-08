​Во Франции в школу приняли 15 баранов и овец

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В начальной школе французской коммуны Кретс-ан-Белльдон (департамент Изер) внесли в список учеников 15 баранов и овец. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Le Parisien.

Школа, расположенная в горном городке с населением чуть больше 3,3 тысяч человек, получила уведомление о том, что с началом нового учебного года ей придется набрать 10 вместо нынешних 11 классов из-за сокращения количества учеников - с 266 до 261. Однако родители воспротивились такому шагу, заявив, что с уменьшением количества классов возрастет среднее число учащихся в каждом из них, а это скажется на качестве образования.

Накануне местный пастух привел к учебному заведению отару из 65 овец и баранов. Перед входом их встречали школьники и их родители с плакатами "Мы не бараны", "Управлять школой - не стадом".

"Здесь есть дети в трудном положении, однако систему национального образования не волнуют аргументы на местах, только цифры", - заявила одна из инициаторов акции и участница общефранцузской организации родителей школьников Гаэль Лаваль.

Мэр города Жан-Луи Марэ встал на сторону протестующих и официально засвидетельствовал внесение животных в школьные списки.