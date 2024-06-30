Во Франции в результате стрельбы на свадьбе погиб человек

На северо-востоке Франции 20-летний мужчина погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в коммуне Тионвиль (департамент Мозель).

На северо-востоке Франции 20-летний мужчина погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в коммуне Тионвиль (департамент Мозель).

Как передает Report , об этом сообщила газета Republicain Lorrain.

Согласно информации, группа вооруженных автоматическим оружием и помповыми ружьями людей открыла огонь по собравшимся возле зала, где проходило торжество.

В общей сложности на свадьбе находилось около сотни гостей, из которых по меньшей мере четверо получили серьезные ранения, двое находятся в критическом состоянии.

На месте работает полиция, о мотивах и личностях нападавших не сообщается.