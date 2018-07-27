Во Франции в результате пожара погибли женщина и трое детей

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сильный пожар, возникший накануне вечером в 19-этажном доме в городе Обервилье (к северу от Парижа), привел к гибели женщины и трех детей, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Еще пять жителей дома пострадали от дыма. Легкие травмы получили трое пожарных.

Огонь возник по не выясненной пока причине в квартире на 18 этаже. Пламя стремительно распространилось на верхний и на три нижних этажа, туда падали продукты горения.