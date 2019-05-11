Во Франции в протестах "желтых жилетов" приняли участие 18,6 тыс. человек

Двадцать шестой по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" собрал в субботу 18,6 тыс. участников, передаёт Report со ссылкой на ТАСС. Такие окончательные данные сообщило Министерство внутренних дел Франции. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 1,2 тыс. манифестантов.

"Желтые жилеты", которые проводят свои собственным подсчеты, не согласны с данными полиции. По их мнению, в акциях протеста в субботу по всей Франции принимали участие более 37 тыс. человек.

В эту субботу акции "желтых жилетов" в целом по стране проходили спокойно, в частности в самом Париже. Местом ожесточенных стычек радикалов с полицией и жандармерией стал город Нант на западе Франции. Полиции пришлось использовать там в большом количестве слезоточивый газ. Также столкновения с полицией, но меньших масштабов, произошли в Лионе (центральная часть страны).