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Во Франции в преддверии Олимпиады зарегистрировали всплеск заболеваемости COVID-19

Во Франции в преддверии Олимпиады зарегистрировали всплеск заболеваемости COVID-19 Всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпийских игр.
Другие страны
23 июля 2024 г. 22:48
Во Франции в преддверии Олимпиады зарегистрировали всплеск заболеваемости COVID-19

Всплеск заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпийских игр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Во Франции в последние недели наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19, что может оказать умеренное воздействие на систему охраны здоровья", - сказала она.

По ее словам, в центрах первичной медико-санитарной помощи во Франции уровень "положительных случаев" при тестировании на коронавирус достигает 25%, хотя ВОЗ считает "базовым" уровень заболеваемости менее 5%.

"Таким образом, всплеск имеет место. Однако система здравоохранения не сообщает о серьезной нагрузке", - констатировала Харрис.

Она подчеркнула, что "ответственность за оценку рисков и принятие мер лежит на принимающей Олимпийские игры стране", тогда как ВОЗ "в значительной степени выполняет консультирующую роль".

Согласно информации, в связи с этим французские власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали носить маски в людных местах, а при наличии симптомов респираторной болезни избегать контактов с другими людьми.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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