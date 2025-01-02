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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей Почти 1 тыс. машин сожгли хулиганы во Франции в новогоднюю ночь.
Другие страны
2 января 2025 г. 01:39
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1 тыс. автомобилей

Почти 1 тыс. машин сожгли хулиганы во Франции в новогоднюю ночь.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

Так, всего было подожжено 984 автомобиля. В связи с инцидентами 420 человек по всей стране задержаны, 310 из них помещены под стражу.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что значительная часть инцидентов связана с неправомерным использованием пиротехники, в том числе запуском фейерверков в сторону полицейских и пожарных.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии были задействованы 31 декабря 2024 года для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь, что примерно на 10 тыс. больше, чем в 2023 году. Больше всего правоохранителей было сконцентрировано в Париже и его пригородах, где, как и годом ранее, были мобилизованы 10 тыс. из них.

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