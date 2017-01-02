Во Франции в новогоднюю ночь сожгли или повредили более 900 автомобилей

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Более 900 автомобилей сожжены или повреждены в результате поджога во Франции в новогоднюю ночь. Как передает Report об этом пишет RİA Novosti со ссылкой на представителя МВД страны.

Ранее МВД Франции в заявлении сообщало, что в период с вечера 31 декабря по утро 1 января число сожженных автомобилей составило 650. В прошлую новогоднюю ночь было полностью сожжено или повреждено 602 машины. В заявлении отмечалось, что за последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%.