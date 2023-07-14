Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек

Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек

Французские полицейские в ночь на 14 июля задержали около 100 человек за различные нарушения.

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