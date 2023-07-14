Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек

Французские полицейские в ночь на 14 июля задержали около 100 человек за различные нарушения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня телеканал BFMTV.
По данным телеканала, в течение ночи было подожжено 218 автомобилей. В стычках с нарушителями ранения получили трое полицейских.
Торжества по случаю Национального праздника 14 июля во Франции в этом году проходят при беспрецедентных мерах безопасности. К охране порядка привлечено в общей сложности 130 тыс. полицейских и жандармов. Кроме этого, для пресечения возможных волнений мобилизованы части спецназначения, бронегруппа национальной жандармерии, а также вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
Усиленные меры безопасности будут действовать в течение пятницы и последующей ночи.