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Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек

Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек Французские полицейские в ночь на 14 июля задержали около 100 человек за различные нарушения.
Другие страны
14 июля 2023 г. 18:33
Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержаны около 100 человек

Французские полицейские в ночь на 14 июля задержали около 100 человек за различные нарушения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня телеканал BFMTV.

По данным телеканала, в течение ночи было подожжено 218 автомобилей. В стычках с нарушителями ранения получили трое полицейских.

Торжества по случаю Национального праздника 14 июля во Франции в этом году проходят при беспрецедентных мерах безопасности. К охране порядка привлечено в общей сложности 130 тыс. полицейских и жандармов. Кроме этого, для пресечения возможных волнений мобилизованы части спецназначения, бронегруппа национальной жандармерии, а также вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Усиленные меры безопасности будут действовать в течение пятницы и последующей ночи.

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