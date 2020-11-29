Во Франции в ходе субботних манифестаций пострадали более 60 полицейских

По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе субботних манифестаций против законопроекта "О глобальной безопасности".

По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе субботних манифестаций против законопроекта "О глобальной безопасности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в МВД республики.

Согласно обновленным данным министерства внутренних дел, 23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 - в провинции. В субботу вечером в социальных сетях были распространены видеоролики, на которых видно, как группы манифестантов избивают жандармов.

При этом, по данным МВД, двое манифестантов обратились в Генеральную инспекцию полиции с жалобой на насилие со стороны полицейских. Известно также, что во время акции протеста ранение в голову получил сирийский фотограф-фрилансер Амир аль-Хальби. Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар осудил "неприемлемое насилие со стороны полиции" в отношении 24-летнего фоторепортера.

Во время манифестаций во Франции правоохранители задержали более 80 человек, участвовавших в беспорядках.