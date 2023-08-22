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Во Франции в ходе нападения со стрельбой погиб ребенок

Во Франции в ходе нападения со стрельбой погиб ребенок Десятилетний ребенок погиб в городе Ним на юге Франции в результате нападения со стрельбой на улице.
Другие страны
22 августа 2023 г. 10:56
Во Франции в ходе нападения со стрельбой погиб ребенок

Десятилетний ребенок погиб в городе Ним на юге Франции в результате нападения со стрельбой на улице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио France Info.

По предварительным данным, целью покушения был дядя мальчика, который вместе с ним и вторым племянником возвращался на машине из ресторана. Когда он собирался парковать автомобиль, четверо людей в капюшонах открыли по ним стрельбу и он тут же уехал из района. Мужчина получил несколько пулевых ранений в области спины, но смог доехать до ближайшей больницы. Тем не менее, его 10-летний племянник скончался от полученных ранений. Второй ребенок не пострадал.

В то же время, как сообщает портал Actu 17, в ночь с воскресенья на понедельник в соседнем районе города в ходе уличной перестрелки получил тяжелые ранения 15-летний подросток. За день до этого, в субботу, в городе также было зарегистрировано несколько инцидентов со стрельбой - тогда были задержаны два человека 18 и 20 лет.

Судебная полиция Нима начала расследование в связи с убийством подростка, а также расследует другие эпизоды. По предварительным данным, речь идет о сведении счетов между бандами, участвующими в торговле наркотиками.

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