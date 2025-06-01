Во Франции в ходе беспорядков после победы ПСЖ погибли два человека, почти 200 пострадали

Два человека погибли в ходе беспорядков, которые охватили ряд городов Франции после победы парижского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.

Два человека погибли в ходе беспорядков, которые охватили ряд городов Франции после победы парижского клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источник в полиции.

Согласно информации, одной из погибших стала 20-летняя девушка, которая ехала на скутере. По данным канала, болельщики ПСЖ на автомобиле сбили ее на одной из улиц в XV округе на юго-западе столицы. Другой погибший - 17-летний молодой человек, которому в фан-зоне коммуны Дакс на юго-западе Франции неизвестные нанесли несколько ударов ножом.

По данным властей, в ходе беспорядков по меньшей мере 192 человека пострадали, среди них - 22 работника сил безопасности и семеро пожарных. Под стражу уже взято более 320 задержанных.

По данным Le Figaro, по всей стране были задержаны 559 человек, из них 491 - в Париже. Полиция зафиксировала 692 случая поджога, в том числе 264 транспортных средства.

Отметим, что ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов и стал первой командой, победившей в финальном матче турнира с разницей в пять мячей. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер"