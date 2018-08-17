Во Франции в ДТП с перевозившим детей автобусом пострадали девять человек

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на севере Франции девять человек получили травмы.

Как передает Report, об этом информирует L'Union.

ДТП произошло на трассе Париж — Страсбург в департаменте Эна.

По данным издания, автобус перевозил детей в возрасте от 3 до 13 лет. Двое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что также в больницу были доставлены пятеро несовершеннолетних и двое взрослых.

Водитель грузовика был задержан. Отмечается, что признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.