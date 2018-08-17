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    Во Франции в ДТП с перевозившим детей автобусом пострадали девять человек

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на севере Франции девять человек получили травмы. 

    Как передает Report, об этом информирует L'Union.

    ДТП произошло на трассе Париж — Страсбург в департаменте Эна.

    По данным издания, автобус перевозил детей в возрасте от 3 до 13 лет. Двое из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

    Отмечается, что также в больницу были доставлены пятеро несовершеннолетних и двое взрослых.

    Водитель грузовика был задержан. Отмечается, что признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

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