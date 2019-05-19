​Во Франции в 27-й раз прошли протесты "жёлтых жилетов"

В субботу, 18 мая, тысячи человек вышли на улицы Франции в ходе акций протеста "жёлтых жилетов".

Как передает Report, по данным Министерства внутренних дел республики в демонстрациях участвовали 15,5 тысячи человек.

Впрочем, организаторы не согласны с этими цифрами. По их информации, на улицы вышли минимум 40,5 тысячи французов.

Акции протеста в целом шли в мирном ключе, а колонны "жёлтых жилетов" сопровождались отрядами полиции.

Самые ожесточённые столкновения активистов с правоохранителями были отмечены в Реймсе.