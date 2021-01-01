Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса

Действие комендантского часа будет расширено со 2 января в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах

Комендантский час в 15 департаментах Франции, введенный для сдерживания распространения коронавируса, теперь будет начинаться не с 20.00, а с 18.00.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель правительства страны Габриэль Атталь.

Сообщается, что действие комендантского часа будет расширено со 2 января в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах, среди которых Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00.