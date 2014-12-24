​Во Франции увеличился уровень безработицы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции уровень безработицы в стране побил новый рекорд. Согласно данным министерства труда Франции, доля незанятого населения в метрополии вплотную приблизилась к отметке 3,5 млн. человек. С учетом заморских территорий это показатель ещё выше - 3,75 млн. человек.

Как сообщает Report, год назад президент Франсуа Олланд в своём обращении к согражданам обещал, что в 2014 году наконец представится возможным переломить кривую роста безработицы. Однако достигнуть этого не удалось. Как отмечают наблюдатели, доля незанятого населения во Франции постоянно увеличивается в течение последних двух с половиной лет.

В Елисейском дворце не комментируют негативные показатели. "Мы прилагаем все усилия для того, что поднять экономику", - сказал глава министерства экономики Эмманюэль Макрон.

Политическая оппозиция, однако, полагает, что речь идет об очередном обещании, которое, как и многие предыдущие, не будет реализовано французскими социалистами. "Катастрофические цифры в сфере безработицы - это результат ошибок правительства", - заявил спикер Сената Жерар Ларше. Он возглавил верхнюю палату парламента Франции в октябре этого года после того, как социалисты уступили лидерство либерал-консерваторам.

Французские профсоюзы отреагировали иронично. "Мы больше не верим в Деда Мороза", - говорится в коммюнике старейшего синдиката Всеобщая конфедерация труда (ВКТ). Его руководство, выступавшее на стороне социалистов в 2012 году во время избирательной кампании, теперь настроено куда менее дружелюбно. "Страна нуждается в переменах. Больше мириться с безработицей невозможно", - отмечают в ВКТ.

Между тем, как отмечают эксперты, в условиях всеобщего экономического спада у правительства Франции не так уж много вариантов. Рост ВВП по итогам четвертого квартала уходящего года составил лишь 0,3%. При этом данный показатель оказался серьёзно выше, чем прогнозировали сами власти страны. На этом фоне министр труда Франсуа Ребсамен заверил, что позитивные сдвиги не за горами и что в наступающем году рост безработицы "обязательно удастся остановить".