Во Франции установят слежку за самыми активными участниками массовых беспорядков

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал принять экстраординарные меры для повторения беспорядков в стране.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал принять экстраординарные меры для недопущения повторения беспорядков в стране.

Как передает Report , об этом сообщает сообщает радио Europe 1.

По данным местных журналистов, он поручил установить слежку за наиболее активными участниками июньских и июльских погромов.

В документе, оказавшемся в распоряжении французских журналистов, Дарманен призывает своих подчиненных "мобилизовать все средства, необходимые для отслеживания отдельных лиц и групп лиц, ставших виновниками насильственных действий во время беспорядков", чтобы гарантировать безопасность во время чемпионата мира по регби и летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также глава французского МВД призвал усилить работу разведки "для прогнозирования подобных событий" и поддержания "долгосрочного порядка".