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Во Франции установят слежку за самыми активными участниками массовых беспорядков

Во Франции установят слежку за самыми активными участниками массовых беспорядков Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал принять экстраординарные меры для повторения беспорядков в стране.
Другие страны
3 августа 2023 г. 18:34
Во Франции установят слежку за самыми активными участниками массовых беспорядков

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал принять экстраординарные меры для недопущения повторения беспорядков в стране.

Как передает Report, об этом сообщает сообщает радио Europe 1.

По данным местных журналистов, он поручил установить слежку за наиболее активными участниками июньских и июльских погромов.

В документе, оказавшемся в распоряжении французских журналистов, Дарманен призывает своих подчиненных "мобилизовать все средства, необходимые для отслеживания отдельных лиц и групп лиц, ставших виновниками насильственных действий во время беспорядков", чтобы гарантировать безопасность во время чемпионата мира по регби и летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также глава французского МВД призвал усилить работу разведки "для прогнозирования подобных событий" и поддержания "долгосрочного порядка".

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