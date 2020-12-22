Во Франции усилят охрану вакцины при транспортировке

Грузовики будут развозить вакцину по 100 складам на территории страны в сопровождении сотрудников правоохранительных органов

Французские власти всерьез опасаются чрезвычайных ситуаций в процессе перевозки вакцины от коронавируса по территории страны, в связи с чем планируют принять жесткие меры для обеспечения безопасности транспорта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на межведомственную инструкцию, разосланную региональным властям.

Пока единственная разрешенная к применению в ЕС вакцина компаний BioNTech и Pfizer будет импортироваться во Францию с завода в Бельгии. Согласно документу, грузовики будут развозить ее по 100 складам на территории страны в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые будут передвигаться на автомобилях без опознавательной раскраски. Их маршрут будет утверждаться в самый последний момент и держаться в строгом секрете. Кроме того, за транспортом могут наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов.

"Безусловно, первые партии вакцины будут под прицелом криминальных элементов. Не исключаются попытки кражи или намеренной порчи груза", - поясняет телеканал. Также не исключаются и киберугрозы, которые могут затронуть прежде всего склады, куда направляются конвои.

Водителям грузовиков будет разрешено останавливаться на оборудованных стоянках автострад лишь на несколько минут, в основном чтобы проверить температуру контейнеров. Согласно рекомендации компаний-производителей, данная вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

Вакцинация во Франции должна стартовать 27 декабря, о чем заявил министр здравоохранение страны Оливье Веран. В рамках первого этапа вакцинации власти планируют привить от COVID-19 1 млн человек, весной процедура станет доступна более широкой группе населения, к лету вакцинация должна охватить 15 млн человек.