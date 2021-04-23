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Во Франции усилят меры безопасности у полицейских участков из-за теракта

Во Франции усилят меры безопасности у полицейских участков из-за теракта Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал в пятницу распоряжение префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии после нападения на сотрудницу полиции под Парижем.
Другие страны
23 апреля 2021 г. 20:53
Во Франции усилят меры безопасности у полицейских участков из-за теракта

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отдал в пятницу распоряжение префектам департаментов и регионов усилить охрану комиссариатов полиции и казарм жандармерии после нападения на сотрудницу полиции под Парижем.

Как сообщает Report, префектам поручено "повысить бдительность и усилить меры по обеспечению безопасности в зоне комиссариатов полиции и в расположении бригад жандармерии".

"Особое внимание следует обратить на охрану помещений по приему граждан", - указывается в распоряжении.

Нападение в Рамбуйе было совершено в пятницу в середине дня. Напавший - 36-летний тунисец - нанес в холле комиссариата женщине удар ножом в шею, в результате чего она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские сделали в нападавшего несколько выстрелов. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Представитель прокуратуры по делам терроризма в свою очередь сообщил, что, по данным следствия, нападавший заранее готовился к этой атаке, дело классифицировано как теракт.

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