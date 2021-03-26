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Во Франции усилили контроль за соблюдением ограничительных мер

Во Франции усилили контроль за соблюдением ограничительных мер В заявлении администрации премьер-министра Жана Кастекса отмечается, что ситуация в стране в связи с распространением коронавируса является критической
Другие страны
26 марта 2021 г. 18:03

Власти Франции усиливают с этой пятницы режим контроля за соблюдением введенных ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация премьер-министра Жана Кастекса.

Решение было принято в ходе состоявшейся в пятницу рабочей встречи премьера с главой МВД Жеральдом Дарманеном. Сотрудникам правоохранительных органов поручено теперь особо строго проводить проверки на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на пунктах оплаты проезда по автодорогам. В заявлении подчеркивается, что ситуация в стране "является критической с начала третьей волны эпидемии и с преобладанием британского штамма коронавируса".

В стране в настоящее время режим карантина действует в 19 департаментах страны, еще более чем в десятке введен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи со все более интенсивным распространением коронавирусов. Больницы и палаты реанимации во многих департаментах переполнены.

По всей территории страны действует комендантский час с 19:00 до 06:00. Вне помещений запрещено собираться группами более шести человек.

В четверг президент страны Эмманюэль Макрон предупредил, что в ближайшие дни или недели во Франции могут быть приняты новые ограничительные меры. "Ближайшие недели для страны будут особо тяжелыми", - подчеркнул французский лидер.

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