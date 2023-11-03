Во Франции ущерб от урагана "Киаран" может достигнуть 0,5 млрд евро

Французские страховые компании прогнозируют, что совокупный ущерб от урагана "Киаран" может составить до 0,5 млрд евро.

Французские страховые компании прогнозируют, что совокупный ущерб от урагана "Киаран" может составить до 0,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

В частности, компании Risk Weather Tech и Saratec оценивают вероятный ущерб в диапазоне от 370 до 480 млн евро, отмечает издание.

Вместе с тем полная картина масштабов бедствия появится не ранее 1 декабря, когда истекает срок подачи заявлений в страховые компании.

Пока оценки ущерба остаются значительно ниже, чем в 1999 году, когда на Францию обрушились ураганы Лотар и Мартен, последствия которых потребовали 6,9 млрд евро на восстановление.

"Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на четверг, стал самым разрушительным ураганом за последнюю четверть века, сообщили в коммюнике представители французских электросетей.

Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и коммунах на западе страны были введены запреты на посещение парков.

Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств. От удара стихии погибли 2 человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.