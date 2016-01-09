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    Во Франции умер создатель мини-юбки Андре Курреж

    Он скончался на 93-ем году жизни во сне


    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Во Франции умер создатель мини-юбки Андре Курреж.

    Как передает Report, он скончался на 93-ем году жизни во сне.

    Последние годы он страдал от болезни Паркинсона.

    Курреж приехал в Париж из города По с дипломом архитектора-строителя в кармане. Через 11 лет он основал вместе с женой собственный модный дом Courrèges.

    Позже он продал контрольный пакет акций японской компании, которая стала вмешиваться в его творческий процесс. Тогда Курреж ушел из моды и занялся живописью и скульптурой.

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