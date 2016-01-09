

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Во Франции умер создатель мини-юбки Андре Курреж.



Как передает Report, он скончался на 93-ем году жизни во сне.



Последние годы он страдал от болезни Паркинсона.



Курреж приехал в Париж из города По с дипломом архитектора-строителя в кармане. Через 11 лет он основал вместе с женой собственный модный дом Courrèges.



Позже он продал контрольный пакет акций японской компании, которая стала вмешиваться в его творческий процесс. Тогда Курреж ушел из моды и занялся живописью и скульптурой.