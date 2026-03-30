Во Франции учителя проведут забастовку из-за планов властей сократить свыше 4 тыс. мест

Во Франции учителя объявили о забастовке 31 марта в связи с планируемым сокращением более 4 тыс. рабочих мест.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Из общего числа сокращений примерно 1 900 мест приходятся на государственные детские сады и начальные школы.

Власти объясняют это решение демографическим спадом.

В профсоюзах называют сокращение учительских должностей "катастрофой" и недальновидным решением, поскольку, по их мнению, результатом будет переполненность классов и, как следствие, еще большие проблемы с академической успеваемостью.