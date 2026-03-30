Во Франции учителя проведут забастовку из-за планов властей сократить свыше 4 тыс. мест
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 16:12
Во Франции учителя объявили о забастовке 31 марта в связи с планируемым сокращением более 4 тыс. рабочих мест.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Из общего числа сокращений примерно 1 900 мест приходятся на государственные детские сады и начальные школы.
Власти объясняют это решение демографическим спадом.
В профсоюзах называют сокращение учительских должностей "катастрофой" и недальновидным решением, поскольку, по их мнению, результатом будет переполненность классов и, как следствие, еще большие проблемы с академической успеваемостью.
