Во Франции у 13 человек заподозрили "омикрон"-штамм

Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон".

Во Франции выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

"К настоящему моменту на нашей территории выявлено 13 предполагаемых случаев заражения штаммом "омикрон", - сказал Атталь на брифинге в среду.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".