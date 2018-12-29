Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным издания, двое мужчин и одна женщина были вызваны в отделение полиции города Ангулем на юго-западе Франции в связи с имитацией казни Макрона при помощи куклы, похожей на французского президента. Всех троих сразу же поместили под стражу.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Демонстранты в Ангулеме обезглавили и подожгли куклу, изображающую французского президента. Прокуратура начала расследование в связи с "подстрекательством к преступлению и оскорблением".