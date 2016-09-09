Во Франции три женщины задержаны по подозрению в подготовке теракта

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Французские власти заявили о задержании трех женщин, подозреваемых в подготовке теракта в Париже, сообщает Report со ссылкой на BFMTV.

Подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации, проведенной на вокзальной площади города Буси-Сент-Антуан (департамент Эсон) в 30 км от французской столицы.

В поле зрения правоохранительных органов все трое попали в связи с расследованием по факту обнаружения в центре французской столицы автомобиля, груженного газовыми баллонами. Главная подозреваемая - 19-летняя дочь владельца машины. Девушка, как выяснили следователи, присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

По данным полиции, она и две ее сообщницы планировали проведение теракта на Лионском вокзале в Париже.