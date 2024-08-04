Во Франции таксист ограбил президента Швейцарской федерации парусного спорта

Во французском городе Марсель таксист ограбил президента Швейцарской федерации парусного спорта Лукаса Ландольта.

Во французском городе Марсель таксист ограбил президента Швейцарской федерации парусного спорта Лукаса Ландольта.

Как передает Report, об этом сообщает La Provence.

"Он приехал в Марсель, чтобы поболеть за швейцарскую команду, но подвергся вооруженному ограблению. Вечером он вызвал такси, чтобы добраться до арендованной им квартиры в 8-м округе. Водитель, подвозивший Ландольта, высадил его у нужного дома, но затем достал дубинку и отобрал у пассажира наличные.", - уточняет портал.

Отмечается, что швейцарец вырвался из рук нападавшего, а затем обратился в полицейский участок и подал жалобу.

Таксиста задержали на следующее утро и он предстал перед судом, говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного им Ландольту, не уточняется.