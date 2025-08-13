О нас

Во Франции сыры одной компании сняли с продажи из-за смертельных случаев листериоза

Другие страны
13 августа 2025 г. 18:04
Органы здравоохранения Франции совместно с производителем сыров Chavegrand снимают с продажи продукцию компании на фоне смертельных случаев листериоза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Минсельхоза Франции.

"В качестве меры предосторожности компания Chavegrand совместно с органами здравоохранения отзывает все партии сыра, произведенные до 23 июня 2025 года", - сказано в заявлении.

Отмечается, что был выявлен 21 случай листериоза, вызванного штаммами бактерий со схожими характеристиками, из них 18 — с начала июня. Власти сообщают о двух смертельных случаях.

В результате расследования, проведенного Нацагентством здравоохранения (ANSP) с Институтом Пастера и Генуправления по вопросам продовольствия, была установлена возможная связь между случаями листериоза и употреблением сыров из пастеризованного молоко компании Chavegrand. Мягкие сыры продавались как на территории страны, так и за рубежом под различными торговыми марками до 9 августа.

