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Во Франции стремительно распространяется новый вариант коронавируса

Во Франции стремительно распространяется новый вариант коронавируса Во Франции стремительно распространяется новый вариант штамма коронавируса Омикрон - Эрис (EG.5.1).
Другие страны
12 августа 2023 г. 10:13
Во Франции стремительно распространяется новый вариант коронавируса

Во Франции стремительно распространяется новый вариант штамма коронавируса Омикрон - Эрис (EG.5.1).

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что случаи заражения чаще встречаются в курортных зонах.

Заболеваемость среди людей в возрасте от 15 до 74 лет выросла на 25% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении.

Также отмечен рост на 34% у людей старше 74 лет и на 56% у детей младше 2 лет.

При этом не исключено, что число случаев заражения этим штаммом COVID-19 продолжит расти.

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Версия на английском языке New Covid variant Eris takes hold in France as holidays help spread infections
Версия на азербайджанском языке Fransada koronavirusun yeni variantı sürətlə yayılır

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