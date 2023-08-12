Во Франции стремительно распространяется новый вариант коронавируса

Во Франции стремительно распространяется новый вариант штамма коронавируса Омикрон - Эрис (EG.5.1).
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщают французские СМИ.
Отмечается, что случаи заражения чаще встречаются в курортных зонах.
Заболеваемость среди людей в возрасте от 15 до 74 лет выросла на 25% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении.
Также отмечен рост на 34% у людей старше 74 лет и на 56% у детей младше 2 лет.
При этом не исключено, что число случаев заражения этим штаммом COVID-19 продолжит расти.