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Во Франции стартовали масштабные военные учения

Во Франции стартовали масштабные военные учения На юге Франции начались масштабные учения под названием Orion 23, чтобы подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 17:02
Во Франции стартовали масштабные военные учения

На юге Франции начались масштабные учения под названием Orion 23, чтобы подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Twitter пишет глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 тысяч и они продлятся более 2 месяцев.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.

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