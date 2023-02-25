Во Франции стартовали масштабные военные учения

На юге Франции начались масштабные учения под названием Orion 23, чтобы подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

На юге Франции начались масштабные учения под названием Orion 23, чтобы подготовить военных к сложным ситуациям современных боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в Twitter пишет глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"На этой неделе начались самые амбициозные за многие десятилетия общевойсковые учения", - написал Лекорню.

По его словам, в этих учениях принимают участие около 20 тысяч и они продлятся более 2 месяцев.

"Эти учения, которые продлятся более 2 месяцев, направлены на подготовку наших сил к самым сложным ситуациям современных боевых действий и показать, что наша армия способна продемонстрировать реакцию и выносливость в конфликте высокой интенсивности", - отметил Лекорню.