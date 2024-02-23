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Французские спецслужбы: Макрона могут освистать на международной сельхозвыставке

Французские спецслужбы: Макрона могут освистать на международной сельхозвыставке Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента республики Эмманюэля Макрона на Международный сельскохозяйственный салон в субботу.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 21:45
Французские спецслужбы: Макрона могут освистать на международной сельхозвыставке

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента республики Эмманюэля Макрона на Международный сельскохозяйственный салон в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Президент рискует быть освистанным", - говорится в докладе спецслужбы. Аналитики также прогнозируют "множество акций" по прибытии главы государства на выставку.

Впрочем, представители фермерских профсоюзов, особенно "Сельской координации" (Coordination Rurale), планируют проводить протестные акции в течение всего сельхозсалона вплоть до 3 марта, особенно в отношении прибывающих туда политиков. DGSI допускает и угрозу "индивидуальных инициатив" по срыву выставки со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы.

По данным телеканала, все посетители Международного сельскохозяйственного салона, будут подвергаться тщательному досмотру. Организаторы опасаются спонтанных акций фермеров и намерены увеличить численность охранников салона на 30-40% по сравнению с предыдущими годами. Мероприятие откроет президент Франции Эмманюэль Макрон, который намерен провести там дискуссию с аграриями, требующими от властей мер по защите от нечестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

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