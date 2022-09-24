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Во Франции спасли 65 мигрантов, пытавшихся на лодке попасть в Великобританию

Во Франции спасли 65 мигрантов, пытавшихся на лодке попасть в Великобританию Морские службы Франции спасли в водах пролива Ла-Манш 65 мигрантов, которые на лодке пытались нелегально попасть в Великобританию.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 14:28
Во Франции спасли 65 мигрантов, пытавшихся на лодке попасть в Великобританию

Морские службы Франции спасли в водах пролива Ла-Манш 65 мигрантов, которые на лодке пытались нелегально попасть в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу префектура зоны Ла-Манша и Северного моря по итогам спасательной операции.

Согласно коммюнике, опубликованному в Twitter префектуры, в пятницу Региональный операционный центр мониторинга и спасения на мысе Гри-Нэ был проинформирован патрульной группой о лодке, попавшей в затруднительное положение недалеко от коммуны Гравлин. По данным морских служб, в лодке находились в общей сложности 65 мигрантов, среди них - 17 несовершеннолетних, в том числе двое грудных детей. Всем нелегалам была оказана первая помощь, после чего они были доставлены в порт Булонь-сюр-Мер, где мигранты были переданы пограничной полиции и пожарно-спасательной службе региона.

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