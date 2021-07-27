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Во Франции совершено нападение на посольство Кубы

Во Франции совершено нападение на посольство Кубы Неизвестные преступники совершили нападение на посольство Кубы во Франции с применением бутылок с зажигательной смесью.
Другие страны
27 июля 2021 г. 05:49
Во Франции совершено нападение на посольство Кубы

Неизвестные преступники совершили нападение на посольство Кубы во Франции с применением бутылок с зажигательной смесью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

"Против нашего посольства в Париже был совершен террористический акт с применением "коктейлей Молотова". Считаем, что правительство США несет ответственность за непрерывные кампании против нашей страны, поощряющие такое поведение и призывы к безнаказанному насилию", - написал он в Twitter.

Нападение произошло в 23:45 по парижскому времени (01:45 - бакинское), всего на территорию дипмиссии бросили три бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники посольства смогли потушить возгорание. В настоящий момент на месте находятся пожарные и полиция.

Это не первое нападение на диппредставительства Кубы: в апреле прошлого года мужчина открыл огонь по посольству в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб.

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Версия на азербайджанском языке Fransada xarici ölkə səfirliyinə hücum olub

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