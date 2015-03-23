Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Во Франции состоялся первый тур местных выборов на уровне департаментов.

Как собщает Report со ссылкой на Euronews, “Национальный фронт” Марин ле Пен, вопреки ожиданиям, не стал победителем в первом туре. По предварительным данным, она заняла лишь третье место, пропустив вперед даже резко теряющую популярность правящую Социалистическую партию президента Франсуа Олланда, которая после крупных неудач на муниципальных выборах, выборах в Европарламент, и потери большинства в Сенате заняла второе место, во многом благодаря усилиям премьер-министра Мануэля Вальса, направленным на борьбу с “Национальным фронтом”.

В свою очередь, бывший президент Николя Саркози, возглавивший правоцентристский Союз в поддержку народного движения (UMP), который лидирует в первом туре, заявил: “Я призываю всех французов, которые хотят перемен, мобилизоваться в следующем туре, чтобы закрепить достигнутый успех”.

До второго тура выборов остается неделя.