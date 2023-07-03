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Во Франции сообщили о закрытии школ из-за беспорядков

Во Франции сообщили о закрытии школ из-за беспорядков Во Франции несколько тысяч школьников не смогут в понедельник вернуться к занятиям из-за поврежденных зданий многих учебных заведений, которые они получили в результате беспорядков.
Другие страны
3 июля 2023 г. 02:46
Во Франции сообщили о закрытии школ из-за беспорядков

Во Франции несколько тысяч школьников не смогут в понедельник вернуться к занятиям из-за поврежденных зданий многих учебных заведений, которые они получили в результате беспорядков.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что наиболее сложная ситуация сложилась в Амьене, Шатору, Дижоне и Бресте. Некоторые здания настолько сильно повреждены, что не откроются до конца года.

Власти в Амьене планируют направить часть детей в другие школы.

Накануне сообщалось, что власти десяти коммун на севере Франции вводят комендантский час для борьбы с беспорядками.

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