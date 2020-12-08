Во Франции сообщили о вспышке птичьего гриппа

Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине ноября

Во Франции произошла вспышка высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N8 на птицефабрике с 6 тысячами уток в департаменте Ланды на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в министерстве Сельского Хозяйства страны.

"Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность", - говорится в коммюнике ведомтсва.

Речь идет о первой зараженной ферме во Франции с момента появления вируса H5N8 в зоомагазинах страны в середине ноября.

"Этот вирус H5N8, не передаваемый человеку, активно циркулирует в дикой природе Европы через перелетных птиц", - сообщили в министерстве.

В качестве превентивной меры в свете первых результатов анализов, полученных лабораторией в департаменте Ланды, 6 декабря префектура распорядилась уничтожить всех уток на ферме.