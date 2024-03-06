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Во Франции сократили число зрителей на открытии Игр-2024, опасаясь терактов

Во Франции сократили число зрителей на открытии Игр-2024, опасаясь терактов Решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне опасений возможности атак со стороны исламистских террористических группировок.
Другие страны
6 марта 2024 г. 12:56
Во Франции сократили число зрителей на открытии Игр-2024, опасаясь терактов

Решение сократить число зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона на фоне опасений возможности атак со стороны исламистских террористических группировок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

Источник во французском МВД сообщил о том, что президент опасается проблем, связанных с контролем над толпой и обеспечением безопасности, так как церемония открытия впервые состоится в открытом пространстве - на набережной Сены, а не на стадионе. Французские разведслужбы пока не зафиксировали рисков теракта во время Игр, но он заявил, что "основная угроза - это исламистский терроризм".

В МВД Франции считают, что ряд террористических группировок, орудующих за пределами Франции, рассматривают страну как возможную цель будущей атаки. В качестве примера источник назвал террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ.

Вчера министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что около 326 тыс. человек смогут наблюдать за церемонией открытия Олимпиады-2024. Как отмечает Politico, это почти вдвое меньше изначально запланированного числа зрителей: в октябре 2022 года министр говорил о возможности присутствия на мероприятии 600 тыс. человек.

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Версия на английском языке France slashes Olympics opening ceremony crowd size amid terror attack fears

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