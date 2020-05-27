Во Франции ношение масок в транспорте останется обязательным до изобретения вакцины

Министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны будут носить маски в обязательном порядке в общественном транспорте до появления вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает BFMTV.

По ее словам, в общественном транспорте действуют строгие правила, пассажиры пользуются дезинфекторами, на землю нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.

Ранее сообщалось, что ношение маски в общественном транспорте Франции стало обязательным с 11 мая. За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере 135 евро.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.