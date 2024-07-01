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Во Франции со второго тура выборов снялись около 100 кандидатов

Во Франции со второго тура выборов снялись около 100 кандидатов Около 100 кандидатов, вышедших во второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сняли свои кандидатуры в пользу более сильных кандидатов, чтобы не допустить победы правой партии "Национальное объединение" Жо
Другие страны
1 июля 2024 г. 19:55
Во Франции со второго тура выборов снялись около 100 кандидатов

Около 100 кандидатов, вышедших во второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), сняли свои кандидатуры в пользу более сильных кандидатов, чтобы не допустить победы правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла и Марин Ле Пен.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, кандидатуры сняли кандидаты от президентской коалиции "Вместе за республику" и от альянса левых "Новый народный фронт".

Согласно информации, от продолжения борьбы отказались политики, которые заняли по итогам первого тура третье место в своих одномандатных округах, но при этом набрали достаточное количество голосов для выхода во второй тур.

Национальное собрание насчитывает 577 депутатов. Для достижения абсолютного большинства той или иной партии необходимо получить 289 мест.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что около 60 кандидатов президентской коалиции "Вместе за республику" будут сняты с предвыборной гонки во втором туре парламентских выборов, чтобы отдать свои голоса левым и не допустить победы "Национального объединения".

По результатам первого тура внеочередных парламентских выборов, состоявшегося 30 июня, "Национальное объединение" вышла вперед с 33% голосов. "Новый народный фронт" получил 28%, тогда как коалиция "Вместе за республику" собрала 20% голосов.

Определяющим станет второй тур, который пройдет 7 июля.

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