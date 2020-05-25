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Во Франции снижается число госпитализированных с COVID-19

Во Франции снижается число госпитализированных с COVID-19

Число госпитализированных с коронавирусной инфекций во Франции за сутки снизилось на 387 и составляет 16 798.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

В коммюнике говорится, что 16 798 человек госпитализированы с коронавирусом. За последние 24 часа в больницы поступили 342 новых пациента.

Вместе с тем общее количество больных в реанимации снизилось на 46 по сравнению с воскресеньем.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 100,6 тысячи человек, из них 17,7 тысячи находились в реанимационном отделении.

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