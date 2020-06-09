​Во Франции снижается число больных COVID-19

Число больных коронавирусом, находящихся в реанимации во Франции, снижается и составляет менее тысячи человек, более 11,9 тысяч человек остаются в больницах.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом 9 июня сообщило министерство здравоохранения страны.

"955 человек с COVID-19 находятся в реанимации (неделю назад – 2 июня – число пациентов в реанимации составляло 1 253)", - говорится в коммюнике. За последние сутки в реанимацию поступило 15 новых пациентов. Вместе с тем общее число больных в реанимации снизилось на 69 по сравнению с прошлой пятницей.

В больницах остаются 11 961 человек, заболевший коронавирусом (неделю назад число пациентов в больницах составляло 14 028). За последние 24 часа были госпитализированы 169 новых пациентов.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 296 человек, из них 18 912 человек умерли в больницах и 10 384 человека в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

С момента начала эпидемии были госпитализированы более 102,8 тысяч человек, из них более 18 тысяч находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись 71,5 тысяч человек.