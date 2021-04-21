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Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19

Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19 С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса
Другие страны
21 апреля 2021 г. 16:41
Во Франции смягчат ограничения из-за COVID-19

Ряд ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса во Франции, будет снят 3 мая. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

С начала апреля по всей Франции были введены новые карантинные меры на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Закрыты школы, магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства граждане страны могут перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами.

Кроме того, в стране с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час. С конца октября в стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бары, культурные учреждения – музеи, театры, кинотеатры.

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