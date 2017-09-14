Во Франции школьник обвиняется в массовых поджогах лесов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Французская юстиция предъявила обвинение 14-летнему подростку в организации массовых поджогов лесов на юге Франции.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, школьника взяли с поличным в районе Ниццы, где он пытался поджечь лес.

На допросе задержанный признался, что действительно совершил около двух десятков лесных пожаров в нынешнем году. Более того, подросток признался, что «всегда был очарован работой пожарных».

В результате действий юного пиромана во Франции сгорели более 300 га леса. Сотрудники экстренных служб с большим трудом предотвратили распространение огня в населенные пункты. В ликвидации возгораний участвовали более 600 пожарных, применялись самолеты.

Сейчас следствие устанавливает причины и мотивы подобных действий школьника, которому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.